Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda ekipler şüpheli A.B'ye ait evde dedektör köpek yardımıyla yaptıkları aramada 14 bin 410 uyuşturucu hap ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin 410 uyuşturcu hap ile 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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