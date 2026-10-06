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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin 410 uyuşturcu hap ile 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin 410 uyuşturcu hap ile 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler şüpheli A.B'ye ait evde dedektör köpek yardımıyla yaptıkları aramada 14 bin 410 uyuşturucu hap ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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