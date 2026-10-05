TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'ya kalıcı eserler bırakıyor
RAUF MALTAŞ - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı öncülüğünde, TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenlendiği Şanlıurfa'da bilim ve teknolojinin altyapısının hazırlanacağı "çocuk üniversitesi" kurulacak.
Giriş: 05.10.2026 - 13:08 Güncelleme:
RAUF MALTAŞ - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı öncülüğünde, TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenlendiği Şanlıurfa'da bilim ve teknolojinin altyapısının hazırlanacağı "çocuk üniversitesi" kurulacak.
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