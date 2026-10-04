TEKNOFEST Güneydoğu, genç yeteneklere ilham kaynağı oluyor
RAUF MALTAŞ/CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, bölgedeki genç yeteneklerin hayallerini gerçeğe dönüştürürken geleceğin bilim insanlarına ilham veriyor.
Giriş: 04.10.2026 - 17:44 Güncelleme:
RAUF MALTAŞ/CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, bölgedeki genç yeteneklerin hayallerini gerçeğe dönüştürürken geleceğin bilim insanlarına ilham veriyor.
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