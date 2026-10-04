Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerle söyleşide konuştu:
Kültür ve Medeniyet (KÜME) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmelerin insanı yeniden tanımladığına dikkati çekerek, "Bütün bu tartışmaların temelinde bir teoloji yatıyor. İnsanı yeniden konumlandıran, araçsallaştıran ve bir metaya dönüştüren fikri bir hegemonya görüyoruz." dedi.
Giriş: 04.10.2026 - 17:26 Güncelleme:
Kültür ve Medeniyet (KÜME) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmelerin insanı yeniden tanımladığına dikkati çekerek, "Bütün bu tartışmaların temelinde bir teoloji yatıyor. İnsanı yeniden konumlandıran, araçsallaştıran ve bir metaya dönüştüren fikri bir hegemonya görüyoruz." dedi.
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