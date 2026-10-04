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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerle söyleşide konuştu:

        Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerle söyleşide konuştu:

        Kültür ve Medeniyet (KÜME) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmelerin insanı yeniden tanımladığına dikkati çekerek, "Bütün bu tartışmaların temelinde bir teoloji yatıyor. İnsanı yeniden konumlandıran, araçsallaştıran ve bir metaya dönüştüren fikri bir hegemonya görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerle söyleşide konuştu:

        Kültür ve Medeniyet (KÜME) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmelerin insanı yeniden tanımladığına dikkati çekerek, "Bütün bu tartışmaların temelinde bir teoloji yatıyor. İnsanı yeniden konumlandıran, araçsallaştıran ve bir metaya dönüştüren fikri bir hegemonya görüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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