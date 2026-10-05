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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da fıstık çaldığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da fıstık çaldığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde fıstık çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da fıstık çaldığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde fıstık çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından A.A'ya ait evin bahçesinden bin 100 kilogram fıstık çalınmasına ilişkin ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Kamera görüntülerinden hırsızlığı yaptığı belirlenen M.K, F.K, O.Ç. ve İ.Ö. Bozova ilçesinde ekiplerce yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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