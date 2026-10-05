Şanlıurfa'da fıstık çaldığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı

Kamera görüntülerinden hırsızlığı yaptığı belirlenen M.K, F.K, O.Ç. ve İ.Ö. Bozova ilçesinde ekiplerce yakalandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından A.A'ya ait evin bahçesinden bin 100 kilogram fıstık çalınmasına ilişkin ekiplerce çalışma başlatıldı.

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