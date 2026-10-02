Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TEKNOFEST'te genç mühendislere destek mesajı:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) World Drone Cup ve Robolig alanlarını ziyaret ederek, savunma sanayisinin en büyük gücünün gençlerin aklı ve yüreği olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansının