Bakan Kacır, TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'ni sahiplerine takdim etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'ni 15 bilim insanına verdi.
Giriş: 02.10.2026 - 17:17 Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'ni 15 bilim insanına verdi.
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