Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST Güneydoğu'da AA standını ziyaret etti:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da TEKNOFEST alanına köy okullarından gelen çocukların gözlerinde geleceğin parıltısını gördüklerini belirterek, "Ümit ediyoruz ki onlar TEKNOFEST'ten aldıkları ilhamla çok daha güçlü bir geleceği inşa edecekler ve hem kendi yolculukları hem de Türkiye'nin yolculuğu için inşallah büyük projelere imza atacaklar." dedi.

Anadolu Ajansının