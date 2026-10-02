TEKNOFEST Güneydoğu'da "Dünyayı Değiştiren Şeyler Neden Küçülüyor?" başlıklı panel düzenlendi

Yongatek Mikroelektronik Genel Müdürü Ali Baran, yapay zekanın tüm hayatı çok derinden etkilediğini belirterek, "Benim görebildiğim, yapay zeka bu zamana kadar dünyada hiç görmediğimiz kadar hayatımızı değiştirecek. Onun için çok güncel yapay zeka çiplerine bazı ülkelerin ulaşmasına izin vermeyecekler." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinliğin üçüncü gününde, Küme Vakfı tarafından organize edilen KÜRE Konuşmaları kapsamında "Dünyayı Değiştiren Şeyler Neden Küçülüyor?" başlıklı panel düzenlendi.

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Ali Baran, burada yaptığı konuşmada, birinci amaçlarının tasarım ve geliştirme faaliyetleri olduğunu belirterek, beyaz eşya çipinin sadece beyaz eşya alanında değil, "akıllı şey" denilen herhangi bir şeyi programlamak için de ihtiyaç olduğunu ve yaygın kullanıldığını söyledi.

Dünyada ciddi miktarda beyaz eşya üretildiğini dile getiren Baran, dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisinin Çin'de, ikinci üreticinin de Türkiye'de bulunduğunu, bunun Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Baran, yapay zekanın tüm hayatı çok derinden etkilediğini belirterek, "Benim görebildiğim, yapay zeka bu zamana kadar dünyada hiç görmediğimiz kadar hayatımızı değiştirecek. Onun için çok güncel yapay zeka çiplerine bazı ülkelerin ulaşmasına izin vermeyecekler. Biz bunu çok önceden gördük." dedi.

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- "Yapay zeka çipi yapıyoruz"

Yapay zeka çipi yaptıklarını söyleyen Ali Baran, "Söylemesi kolay ama öyle basit bir konu değil. Artık bunu nasıl makineye takıp sonuç gösteriyorsak bir dahaki TEKNOFEST'te de bununla ilgili sonuçları göstereceğiz. Orada da yolun sonuna geldik." diye konuştu.

Baran, yapay zeka çipinin yüzde 52'sinin bellekten oluşacağını belirterek, "Esasında içinde çok ciddi bir hafıza birimleri var. Çünkü çok büyük bir veri akışı mevcut. Siz bastığınız anda video geliyor, bütün filtrelerden geçiriliyor, işleniyor, sıkıştırılıyor, bir yerlere aktarılıyor. Bütün savunmada, bütün İHA'larda kullanılabilecek ve bütün oradaki ihtiyaçları karşılayacak bir ürün olacak." ifadesini kullandı.

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Dünyanın bu kadar karmaşık bir hale geldiği, bu kadar gerginleştiği bir ortamda hiç kimsenin anlamsız bir iyi niyet içinde olamayacağını söyleyen Baran, "Elinizde olmayan her teknoloji yarın bir gün mutlaka başkaları için fırsat olur. Önceden planlayıp, yapıp ve mutlaka gerçek manada bağımsızlığımızı yakalamamız gerekiyor." dedi.

- "Hata yapmadan insan bir yere ulaşamaz"

Yapılan hatalardan ders çıkarılması ve hata yapmaktan korkulmaması gerektiğini belirten Ali Baran, "Çünkü hata yapmadan insan bir yere ulaşamaz. Mutlaka bir şeyler olabilir, sıkıntılar çıkabilir ama o sıkıntılara her zaman göğüs gerip, çalışıp bir yere ulaşmak gerekiyor." diye konuştu.

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Baran, Türkiye'de teknoloji geliştirebilmek için yeterince güçlü firma olduğunu dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyaya satmak, bunu milyonlara dönüştürme imkanına sahibiz. Sadece bunun devlet tarafından doğru kurgulanıp, doğru desteklerle modellenmesi gerekiyor. Bu zamana kadar da eksik olanlar bunlardı ama bunlar artık devletimiz tarafından yapılıyor. Bunlar yapıldıkça da zaten bunun sonuçları ortaya çıkmaya başlayacak."