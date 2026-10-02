Yabancı öğrenciler TEKNOFEST Güneydoğu'da hava savunma projesi için güçlerini birleştirdi
RAUF MALTAŞ/CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'de eğitimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrenciler, geliştirdikleri hava savunma sistemi projesiyle Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da şampiyonluk için yarışıyor.
Giriş: 02.10.2026 - 15:32 Güncelleme:
RAUF MALTAŞ/CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'de eğitimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrenciler, geliştirdikleri hava savunma sistemi projesiyle Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da şampiyonluk için yarışıyor.
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