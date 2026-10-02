Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Güneydoğu'da konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin, savunma sanayisi ihracatı yapan ülkeler arasında 11'inci sırada yer aldığını belirterek "İhracat potansiyeline bakıldığında, Türkiye dünyada en fazla ülkeye ürün ihraç eden ülkeler arasında bulunuyor. Artık 185 farklı ülkeye, 230'un üzerinde ürün ihraç edebilen bir ülkeyiz." dedi.

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