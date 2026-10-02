Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri TEKNOFEST'te sergilenen Togg T10X ve T10F yoğun ilgi gördü

        TEKNOFEST'te sergilenen Togg T10X ve T10F yoğun ilgi gördü

        Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un T10X ve T10F modelleri, TEKNOFEST'te sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:48 Güncelleme:
        TEKNOFEST'te sergilenen Togg T10X ve T10F yoğun ilgi gördü

        Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un T10X ve T10F modelleri, TEKNOFEST'te sergileniyor.

        Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

        Festival yerleşkesinde kurulan Togg standında T10X ve T10F modelleri sergileniyor.

        Standı ziyaret eden vatandaşlar, bilgisayarlardaki simülasyonlar aracılığıyla kendi tercihlerine göre araçlarını tasarlıyor, otomobilleri yakından inceleyerek kokpitine oturuyor.

        Ziyaretçiler, araçların iç ve dış tasarımını incelerken modelleri deneyimleme fırsatı buluyor.

        REKLAM

        - "Gurur verici"

        Ziyaretçilerden 15 yaşındaki Hadise Sayan, AA muhabirine, TEKNOFEST kapsamında Togg modellerini yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Otomobilleri beğendiğini belirten Sayan, "Türkiye'nin otomobili olması beni mutlu ediyor. Renkleri de çok güzel. Konforlu bir otomobil. Belki ileride ben de üretebilirim. Otomobilleri sevdim, gerçekten çok güzel, beğendim." dedi.

        Siirt'ten TEKNOFEST için Şanlıurfa'ya gelen Hilal Kızılkaya da Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden insanların TEKNOFEST için bir araya gelmesinin güzel olduğunu ifade ederek, "Çalışmalarla gurur duyuyorum. TEKNOFEST'e Türkiye'nin dört bir yanından gelenler oluyor. Gurur verici. Yerli ve milli olduğu için ayrıca güzel. Konforlu araçlar. Benim hayalim astronot olmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"

        Benzer Haberler

        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Güneydoğu'da konuştu:
        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Güneydoğu'da konuştu:
        Yabancı öğrenciler TEKNOFEST Güneydoğu'da hava savunma projesi için güçleri...
        Yabancı öğrenciler TEKNOFEST Güneydoğu'da hava savunma projesi için güçleri...
        Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik s...
        Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik s...
        Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Uzun, TEKNOFEST Güneydoğu'da kon...
        Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Uzun, TEKNOFEST Güneydoğu'da kon...
        Üç yıl önce öğrenci olarak katıldığı TEKNOFEST'te bugün mühendis olarak yer...
        Üç yıl önce öğrenci olarak katıldığı TEKNOFEST'te bugün mühendis olarak yer...
        Üniversite öğrencileri TEKNOFEST'te geliştirdikleri hareketli uydu terminal...
        Üniversite öğrencileri TEKNOFEST'te geliştirdikleri hareketli uydu terminal...