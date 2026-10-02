AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ten TEKNOFEST'e övgü:
ADSIZ GÜNEBAKAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, TEKNOFEST'lerde birkaç nesli bir arada görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.
Giriş: 02.10.2026 - 16:57 Güncelleme:
ADSIZ GÜNEBAKAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, TEKNOFEST'lerde birkaç nesli bir arada görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.
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