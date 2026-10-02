TEKNOFEST Güneydoğu 7'den 70'e herkesi buluşturuyor

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, 7'den 70'e her yaştan binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Teknolojinin kalbinin attığı ve ziyaretçilerine geleceğin dünyasını yakından deneyimleme fırsatı sunan TEKNOFEST, yaklaşık 191 bin metrekare alanda renkli görüntülere sahne oluyor.

Her yaştan teknoloji meraklısının yoğun ilgi gösterdiği organizasyona, kimi ziyaretçiler yöresel kıyafetleriyle kimileri ise yeni adım atmaya başlayan çocuklarıyla katılıyor.

REKLAM

Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı gezen ziyaretçiler, yerli ve milli üretim hava araçlarının gösterilerini gururla izliyor.

Çocuklar ve gençler interaktif stantlarda eğlenceli vakit geçirirken, yaşlı ziyaretçiler de dijital dönüşümün hayatın her alanındaki yansımalarını yakından gözlemleme imkanı buluyor.

Ziyaretçiler başta özel harekat polisleri ve komandolar olmak üzere teknoloji harikası robot ve araçların yanında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Festival, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.