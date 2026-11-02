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        Akgöl Tabiat Parkı'na sonbahar renkleri hakim oldu

        Sinop'un Ayancık ilçesindeki Akgöl Tabiat Parkı, sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Akgöl Tabiat Parkı'na sonbahar renkleri hakim oldu

        Sinop'un Ayancık ilçesindeki Akgöl Tabiat Parkı, sonbahar renklerine büründü.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca 2018 yılında tabiat parkı ilan edilen 400 dekarlık alanda sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve yeşil renk tonları hakim oldu.

        Tabiat parkı, hem orman hem de göl ekosistemini aynı anda bünyesinde barındırıyor.

        Özellikle fotosafari meraklılarının gözde mekanları arasında yer alan Akgöl Tabiat Parkı, ziyaretçilere doğa yürüyüşü ve piknik yapma imkanı da sunuyor.

        Parkta sonbahar ile oluşan doğal güzellik dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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