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        Sinop'ta jandarmaya Kara Avcılığı Kanunu eğitimi

        Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından, jandarma personeline yönelik 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında eğitim verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Sinop'ta jandarmaya Kara Avcılığı Kanunu eğitimi

        Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından, jandarma personeline yönelik 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında eğitim verildi.

        Doğal yaşamın korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, jandarma teşkilatına kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar detaylı bir şekilde aktarıldı. Eğitim programında; avlanma esas ve yasakları, yaban hayatının korunması, kaçak avcılıkla mücadele yöntemleri ve ilgili mevzuatın sahada etkin bir şekilde uygulanması konularında bilgilendirmeler yapıldı.

        Sinop DKMP Müdürlüğü yetkilileri, doğal yaşamın korunması ve mevzuat hükümlerinin eksiksiz uygulanabilmesi adına kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilerek kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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