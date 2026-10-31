Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti

        Sinop'ta ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti

        Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi, aile içi iletişimden boşanma sürecine, bireysel danışmanlıktan evlilik öncesi eğitime kadar birçok alanda vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Sinop'ta ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti

        Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi, aile içi iletişimden boşanma sürecine, bireysel danışmanlıktan evlilik öncesi eğitime kadar birçok alanda vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.

        Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aile yapısının güçlendirilmesi, bireylerin sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Sinop Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren merkezde, vatandaşlara yönelik ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Ailelerin karşılaştıkları sorunların çözümüne katkı sağlanması, sağlıklı iletişimin geliştirilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

        REKLAM

        Merkez bünyesinde Aile Eğitim Programı (AEP), Modüler Aile Eğitimi Programı, Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı ile koruyucu ve önleyici rehberlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Eğitim programları kapsamında aile içi iletişim, evlilik hayatına hazırlık, bağımlılıkla mücadele ve aile yaşamında karşılaşılabilecek sorunların önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

        Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı, bireysel danışmanlık, evlilik kredisi hizmeti, sosyal uyum danışmanlığı ve afet sonrası psikososyal destek hizmetleri de sunuluyor.

        REKLAM

        Aile içi ilişkilerde yaşanan iletişim sorunları, bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükler ve boşanma sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik danışmanlık desteği sağlanıyor. Ayrıca evlilik kredisi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti veriliyor.

        Merkezde psikolojik danışman Armağan Ayazgün ve aile danışmanı Rabia Pınar tarafından vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunuluyor.

        Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, merkezde sunulan tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olduğu vurgulandı.

        Hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşların Sinop İŞGEM Uygulama Geliştirme Merkezi'nde bulunan Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi'ne başvurabilecekleri belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        Üniversiteli gençlerden Sinop'ta doğaya anlamlı dokunuş
        Üniversiteli gençlerden Sinop'ta doğaya anlamlı dokunuş
        Sinop'ta doğaseverler sonbaharın tadını çıkardı
        Sinop'ta doğaseverler sonbaharın tadını çıkardı
        Sinop'ta yarı maraton değerlendirmesi
        Sinop'ta yarı maraton değerlendirmesi
        Sinop'ta eğitimcilere güvenlik semineri
        Sinop'ta eğitimcilere güvenlik semineri
        Sinop'ta otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
        Sinop'ta otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
        Karadeniz'de palamut bolluğu yüz güldürmeye devam ediyor
        Karadeniz'de palamut bolluğu yüz güldürmeye devam ediyor