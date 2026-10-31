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        Sinop'ta kıdemli gençler ahşabı sanata dönüştürüyor

        Sinop Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 3. Yaş Üniversitesi'nde yeni eğitim öğretim yılı kapsamında ahşap işlemeciliği dersleri başladı. İleri yaştaki kursiyerler, ilk derslerinde ahşap kutu yapımına başlayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de üretmenin heyecanını yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Sinop'ta kıdemli gençler ahşabı sanata dönüştürüyor

        Sinop Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 3. Yaş Üniversitesi'nde yeni eğitim öğretim yılı kapsamında ahşap işlemeciliği dersleri başladı. İleri yaştaki kursiyerler, ilk derslerinde ahşap kutu yapımına başlayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de üretmenin heyecanını yaşadı.

        Sinop Üniversitesi 3. Yaş Üniversitesi, yeni eğitim öğretim yılında farklı alanlarda düzenlediği eğitim faaliyetleriyle ileri yaştaki bireyleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Ahşap İşlemeciliği dersinin ilk gününde kursiyerler, birbirleriyle tanışarak yeni döneme başladı.

        Ders kapsamında ahşap kutu yapımına başlayan katılımcılar, el becerilerini geliştirmeye yönelik ilk uygulamalarını gerçekleştirdi. Ahşap malzemelerle çalışmaya başlayan kursiyerler, üretim sürecine katılarak yeni beceriler kazanma fırsatı buldu.

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        Sinop Üniversitesi 3. Yaş Üniversitesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle ileri yaş grubundaki bireylerin yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine katılımının desteklenmesi hedefleniyor. Ahşap İşlemeciliği dersleriyle katılımcıların hem yeni beceriler kazanmaları hem de üretim odaklı etkinliklerle sosyal yaşamlarını zenginleştirmeleri amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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