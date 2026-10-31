Sinop'ta öğrencilere yangın eğitimi

Okullarda yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenci ve öğretmenlere yangın konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerle yangın risklerine karşı farkındalık oluşturulması ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunmasına katkı sağlanması amaçlandı.

Sinop'ta itfaiye ekipleri tarafından kent genelindeki tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

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