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        Sinop'ta lise öğrencilerine su verimliliği eğitimi

        Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine su kaynaklarının bilinçli kullanımı ve tasarruf yöntemleri konusunda eğitim verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Sinop'ta lise öğrencilerine su verimliliği eğitimi

        Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine su kaynaklarının bilinçli kullanımı ve tasarruf yöntemleri konusunda eğitim verildi.

        Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre ve su bilincini artırmak amacıyla yürüttüğü farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim programında öğrencilere, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve su tasarrufunun önemi hakkında bilgiler verildi.

        Eğitimde, suyun yaşam için taşıdığı hayati öneme dikkat çekilerek mevcut su kaynaklarının korunması, gereksiz su tüketiminin önlenmesi ve günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri ele alındı. Öğrencilere, bireysel olarak alınabilecek basit önlemlerle su tüketiminin azaltılabileceği ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanabileceği anlatıldı. Program kapsamında, su kaynaklarının bilinçsiz kullanımının oluşturabileceği sorunlara değinilerek sürdürülebilir bir gelecek için suyun verimli kullanılmasının gerekliliği vurgulandı. Özellikle genç nesillerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve su tasarrufu alışkanlığının kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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