Sinop'ta üzerine kalas düşen çocuk yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karacaören köyündeki eski evin bahçesinde salıncağa binen C.K'nin üzerine salıncağın bağlı olduğu çatıdaki kalas düştü.

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