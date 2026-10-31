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        Sinop'ta üzerine kalas düşen çocuk yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde üzerine kalas düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Sinop'ta üzerine kalas düşen çocuk yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde üzerine kalas düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karacaören köyündeki eski evin bahçesinde salıncağa binen C.K'nin üzerine salıncağın bağlı olduğu çatıdaki kalas düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan C.K, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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