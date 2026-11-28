Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilçe merkezinin ulaşımı rahatlatacak Türkeli Şehir Geçişi yolunun açılış törenine katıldı.

Sinop Havalimanı’na gelen Bakan Uraloğlu, kent protokolü tarafından karşılandı. Karşılama programının ardından Sinop Valiliği’ni ziyaret eden Uraloğlu, burada şeref defterini imzaladı. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Uraloğlu, Boyabat ve Türkeli ilçelerinde gerçekleştirilecek çevre yolu açılış törenlerine katılmak üzere ilçelere hareket etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk olarak Boyabat’ta düzenlenen Boyabat Çevre Yolu açılış törenine katıldı. Buradan Türkeli’ye geçiş yapan Uraloğlu, Türkeli Şehir Geçişi yolunun açılış törenine katıldı.

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2,1 kilometrelik yol hizmete açıldı

2.1 kilometre uzunluğundaki Türkeli Şehir Geçişi'nin açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Değerli kardeşlerim, bugün Sinop’umuza iki eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Boyabat’ta Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan ulaşım koridorlarımızın önemli projelerinden biri olan Boyabat çevre yolumuzu resmi olarak hizmete açtık. Şimdi de ayağımızın tozuyla bütün arkadaşlarımızla beraber Türkeli’deyiz. Burada da Sinop’umuzun kıyı ulaşımını güçlendiren Türkeli Şehir Geçişimizi (Çevre Yolu) sizlerle beraber resmi olarak hizmete açıyoruz. Türkeli’nin ulaşım standardı yükseldi. Değerli kardeşlerim; Türkeli ilçemiz, doğal güzellikleri, sahilleri, ormanları ve turizm potansiyelinin yanı sıra Sinop ile Kastamonu arasındaki kıyı ulaşımını sağlayan devlet yolu güzergahımız üzerinde bulunması bakımında ayrı bir konuma sahiptir. Ancak özellikle yaz yazlarında artan turizm hareketliliği, şehirler arası taşıt hareketliliği ve ilçe içi ulaşımının aynı güzergahta yoğunlaşması nedeniyle mevcut yolumuz ulaşım ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmaya başlamıştır. Biz de hem ilçemizin şehir içi ulaşımını rahatlatmak, hem de Karadeniz kıyıları boyunca uzanan ulaşım güzergahımızın standardını yükseltmek amacıyla Türkeli Şehir Geçişi projemizi hayata geçirdik. 2,1 kilometre uzunluğundaki Türkeli Şehir Geçişimizin 2 gidiş, 2 geliş, toplam 4 şeritli yüksek standartlı bir yol olarak bitirdik, inşa ettik. İlçe merkezimizdeki trafik yükünü hafifleterek, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve daha akıcı hale getirmiş olduk" dedi.

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"Doğal güzelliği dillere destan olan Sinop’umuzu da karbon salınımından daha az etkilenir hale getirdik"

"Sinop’umuzun batı yönündeki ulaşım kapasitesini artırarak Kastamonu ile Sinop arasında kıyı boyunca gerçekleştirilen seyahatlerin standardını yükselttik, süresini kısalttık" diyen Uraloğlu, "Özellikle yaz aylarında ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizi ve bu güzergahı kullanan vatandaşlarımızın daha rahat seyahat etmelerine imkan sağladık. Daha önce 10 dakika, belki biraz daha fazla sürede geçilen Türkeli Şehir Geçişi’ni sadece 1,5 dakikaya düşürdük. Bu sayede zamandan 23 milyon lira, akaryakıttan 2 milyon lira olmak üzere toplam 25 milyon lira bir tasarrufu da yıllık olarak elde etmiş oluyoruz. Yine doğal güzelliği dillere destan olan Sinop’umuzu da karbon salınımından daha az etkilenir hale getirdik. Yılda 117 milyon ton karbon salınımını da azaltmış olduk. Türkeli Şehir Geçişimizle ilçemizin ulaşım imkanlarını geliştirirken ticaretine, turizmine ve ekonomik gelişimine de katkı sağlıyoruz. Böylece Sinop'umuza kazandırdığımız her iki eserimizle yıllık yaklaşık 459 milyon lira tasarruf sağlayacak. Karbon emisyonunu da 2617 ton azaltmış olacağız. Bugün hizmete açtığımız eserlerimizin başta Türkeli’mize, Boyabat’ımıza, Sinop'umuza, bölgemize ve bütün ülkemize hayırlı uğurlu olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum" diye konuştu.