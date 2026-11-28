Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim için yaptığımız her yol, inşa ettiğimiz her köprü, açtığımız her tünel, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmanın, şehirlerimizin kalkınmasına katkı sağlamanın bir vesilesidir." dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkeli Şehir Geçişi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanında milletin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Açılışını yaptıkları Türkeli Şehir Geçişi ile Karadeniz kıyıları boyunca uzanan ulaşım koridorunun standardını yükselttiklerini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2,1 kilometre uzunluğundaki Türkeli Şehir Geçişi'ni 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şeritli bitümlü sıcak asfalt karışımı kaplamalı bölünmüş yol standardında yaptık. İlçe merkezindeki trafik yükünü hafifleterek şehir içi ulaşımı daha güvenli ve akıcı hale getirdik. Sinop'umuzun batı yönündeki ulaşım kapasitesini artırarak Kastamonu ile Sinop arasında kıyı boyunca gerçekleştirilen seyahatlerin standardını yükselttik. Özellikle yaz aylarında ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizin ve bu güzergahı kullanan vatandaşlarımızın daha rahat seyahat etmelerine imkan sağladık."

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Daha önce 10 dakika süren Türkeli Şehir Geçişi'ni 1,5 dakikaya düşürdüklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Bu sayede zamandan 23 milyon lira, akaryakıttan 2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 25 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon salımını ise yılda 117 ton azaltacağız. Şehir geçişimizle ilçemizin ulaşım imkanlarını geliştirirken ticaretine, turizmine ve ekonomik gelişimine de katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeye ve millete hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bizim için yaptığımız her yol, inşa ettiğimiz her köprü, açtığımız her tünel, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmanın, şehirlerimizin kalkınmasına katkı sağlamanın bir vesilesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkeli'nin ve Sinop'umuzun tüm ilçelerinin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, sahip oldukları ekonomik ve turistik potansiyeli geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin dört bir yanında milletimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmeye, yeni eserlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

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Uraloğlu'nun konuşmasının ardından dua edildi, sonra kurdele kesimi yapılarak Türkeli Şehir Geçişi ulaşıma açıldı.

Açılış törenine, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.