Boyabat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Giriş: 29.11.2026 - 12:43 Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
D.G.'nin kullandığı 06 V 1333 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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