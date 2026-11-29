Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Boyabat ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 1829 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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