Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 829 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 120 adet kilitli poşet, 1 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

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