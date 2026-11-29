Sinop'ta otomobilinden indiği esnada bir aracın çarptığı sürücü yaralandı.

Kaza, SinopBoyabat kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 AAE 100 plakalı otomobilin sürücüsü aracını durdurarak aşağı indi. Bu sırada seyir halindeki başka bir otomobil sürücüye çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, yaralının korunması ve ikinci bir kazanın yaşanmaması için araçlarını yol kenarına park ederek güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.