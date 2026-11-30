Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemeler sonrasında Ayancık Kaymakamlığı tarafından önlem amaçlı tahliye kararı alındı. Karar doğrultusunda, istinat duvarı çalışmaları tamamlanıp gerekli güvenlik önlemleri sağlanana kadar 5 katlı apartmanın boş tutulacağı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çayiçi Mahallesi Ayancık Çayı Otogar Köprüsü yakınlarında yapılan istinat duvarı çalışmaları sırasında heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.