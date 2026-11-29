Sinop'ta toprak kayması nedeniyle 5 katlı apartman boşaltıldı
Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 5 katlı apartman tedbiren boşaltıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 5 katlı apartman tedbiren boşaltıldı.
Çayiçi Mahallesi'nden geçen Ayancık Çayı'nın kenarında yürütülen istinat duvarı yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ayancık Belediyesi ekipleri incelemede bulundu.
İncelemenin ardından Kaymakamlıkça, çay kenarındaki 5 katlı apartmanın istinat duvarı yapımı tamamlanana kadar tedbiren boşaltılmasına karar verildi.
Apartmanda yaşayanların ilçedeki akrabalarının yanına yerleştikleri öğrenildi.
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