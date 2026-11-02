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        Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak

        Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak

        Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Vali Mustafa Özarslan, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Sinop'un fethinin yalnızca bir şehrin alınması anlamı taşımadığını söyledi.

        Bu büyük tarihi mirası hatırlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

        "İnsan yaşadığı coğrafyayı tanımalı, tarihle barışık olmalı ve kökleriyle de bir güç, bir bağ kurmalıdır. İşte biz bu anlayışla Sinop'un fethini kutluyor, şehir tarihimizin bu önemli dönüm noktasını gelecek nesillere, evlatlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz bu tarihi ve manevi bağları yeniden hatırlamak, yaşatmak ve evlatlarımıza aktarmaktır. İşte fetih kutlama programlarımızın asıl amacı da budur."

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        Vali Özarslan, kutlama programı kapsamında yarın yapılacak kısa film gösterimi, konferans, fetih yürüyüşü, mehteran takımı gösterisi gibi etkinliklere tüm vatandaşları davet ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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