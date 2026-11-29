Şırnak'ın Cizre ilçesinde Sanat ve Sevgi Sokağı'nda 51 yayınevi ve 77 stantta sergilenen eserlerle kitapseverleri buluştuğu ve bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği 2. Cizre Kitap Fuarı, okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve kültürel hayata canlılık katması açısından olumlu karşılanıyor.

Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 2. Cizre Kitap Fuarı, "Kitapla Buluş" temasıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Sanat ve Sevgi Sokağı'nda kurulan 77 stantta 51 yayınevi ve çok sayıda yazarın kitapları okurlarla bir araya gelirken, fuar özellikle öğrenciler ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Etkinlik alanını gezen yazarlar ve vatandaşlar, Cizre'de kültür ve sanat ortamını hareketlendiren fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar, bu tür organizasyonların geleneksel hale gelmesinin ve ilçedeki okuryazar hareketliliğini desteklemesinin önemine işaret etti.

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Fuara ilişkin görüşlerini paylaşan kitap yazarı Hüseyin Özden, Cizre'nin kadim ve kıymetli bir şehir olduğunu belirterek, bu tarz fuarların her yıl düzenlenip değerlendirilmesini arzuladıklarını dile getirdi. Özellikle okuryazar kesimin katılımını beklediklerini ifade eden Özden, fuarın hem bölgesel ölçekte hem de okuryazar oranının artırılması bakımından ilçe adına büyük değer taşıdığını kaydetti. Özden, organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen okurlara, Şırnak Valiliğine, Cizre Kaymakamlığına ve il ile ilçe genelindeki eğitim kurumlarına teşekkür etti.

Serhat Cansırı da Cizre halkının bu tür kültürel buluşmalara ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, yalnızca kitap fuarlarıyla sınırlı kalmayıp tüm kültürel ve sosyal etkinlikleri beklediklerini söyledi. Okul çağındaki 4 çocuğunun da fuara geldiğini aktaran Cansırı, "Çocuklarımız kitap okusun, telefon ve dijital mecralardan uzak dursunlar. Emeği geçenler daim olsun, çok memnunuz" dedi.

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"Kitapla Buluş" temasıyla kapılarını açan 2. Cizre Kitap Fuarı, yayınevleri, yazarlar ve okurları bir araya getirerek ilçedeki kültürel etkileşime katkı sunmaya devam ediyor.