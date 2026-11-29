Şırnak'ta 3 yıldır temeli atılan cami için köylüler seferber oluyor. Kendi imkanlarıyla camiyi yapan köylüler imece usulü çalışıyor. Eski camilerini yıkıp yerine yeni bir cami yapmak isteyen vatandaşlar hayırseverlerden destek bekliyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde depreme dayanıksız ve küçük cami yerine yeni bir cami inşa etmek isteyen köylüler 3 yıldır temelini bitiremedi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle köylüler imece usulü camilerini kazma küreklerle yapıyor. 2 katlı olacak olan caminin hem taziye evi hem de ibadethane olarak yapılması planlanıyor. Ancak maddi imkanlar el vermeyince köylüler işi üstlendi. Temelinden betonuna, kumundan çimentosuna hepsini sırtlayarak yapan köylüler hayırseverlere seslenerek destek beklediklerini söyledi.

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Fahri imam İdris Gökçe caminin temelini kendi imkanlarıyla attıklarını söyledi. Gökçe, ''Köyümüzde cami vardı ancak nüfus arttı, evler arttı. Cami çok eski olduğu için depreme dayanıksız bir camiydi. Köylülerle beraber yeni bir cami yapalım dedik, kendi imkanlarımızla ancak bu seviyeye getirebildik. Nüfusumuz binin üzerine çıktı. Gördüğünüz gibi kendi imkanlarımızla yapıyoruz. El gücüyle buraya kadar getirdik. Köylüler sağ olsun destek veriyor. Gücümüzle terimizle küreğimizle ancak bu kadar yapabildik. Allah herkesten razı olsun. Hayırseverlerden caminin yapımı için destek bekliyoruz'' dedi.