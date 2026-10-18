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        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan Muhtarlar Günü mesajı

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 10:37 Güncelleme:
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan Muhtarlar Günü mesajı

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksu, mesajında, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti.

        Muhtarların demokrasinin temel taşlarından olduğunu vurgulayan Aksu, "Muhtarlarımız milletimizin doğrudan oyuyla göreve gelen, mahallelerimizin ve köylerimizin ihtiyaçlarını en yakından bilen kıymetli temsilcilerimizdir. Vatandaşlarımızın sevincinde ve üzüntüsünde yanlarında olan muhtarlarımız, üstlendikleri sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.

        Aksu, Sivas'ın merkezinden en uzak köyüne kadar vatandaşlara hizmet ulaştırmak için yürüttükleri çalışmalarda muhtarların görüşlerini ve taleplerini önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

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        "Köylerimizin ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını kendileriyle istişare ediyor, ilgili kurumlarımız nezdinde takip ediyoruz. Muhtarlarımızın sahadaki birikimi, hizmetlerimizin doğru planlanmasına ve ihtiyaçlara daha hızlı cevap verilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarımıza verdiği değer doğrultusunda, muhtarlarımızla güçlü iletişimimizi ve işbirliğimizi sürdüreceğiz. Sivas'ımızın her köşesine hizmet götürmek, hemşehrilerimizin taleplerine çözüm üretmek için kıymetli muhtarlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Sivas'ımızda görev yapan muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, emekleri ve gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden ve ebediyete irtihal eden muhtarlarımızı rahmetle anıyor, görevlerini sürdüren bütün muhtarlarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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