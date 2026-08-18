Akıncılar'da refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, otomobilin refüje çıkması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Giriş: 18.08.2026 - 15:39 Güncelleme:
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, otomobilin refüje çıkması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
H.A.K. (66) idaresindeki 06 FL 2269 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akıncılar-Elibüyük köyü kavşağında refüje çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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