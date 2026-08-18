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        Milletvekili Toy, AK Parti Sivas Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, partisinin kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Milletvekili Toy, AK Parti Sivas Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, partisinin kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.

        Kentteki bir restoranda düzenlenen programda, yeni döneme ilişkin çalışmalar ve hedefler ele alındı.

        Milletvekili Toy, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Kadınların siyasette ve teşkilat çalışmalarında üstlendiği sorumluluğun önemine dikkati çeken Toy, dayanışma içerisinde Sivas için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Program, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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