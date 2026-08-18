Milletvekili Toy, AK Parti Sivas Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi

Kadınların siyasette ve teşkilat çalışmalarında üstlendiği sorumluluğun önemine dikkati çeken Toy, dayanışma içerisinde Sivas için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda, yeni döneme ilişkin çalışmalar ve hedefler ele alındı.

AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, partisinin kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.

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