Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Metro Holding Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Metro Holding Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, pas çalışmaları, dar alan oyunları ve taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kara yolu ile Kayseri'ye giderek kampa girecek.
Metro Holding Kayserispor ile Ekenler Beton Sivasspor, yarın saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.