Sivasspor, Musah Mohammed'i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Musah Mohammed'i transfer etti.
Giriş: 18.08.2026 - 21:09 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Musah Mohammed'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Musah Mohammed'e Sivasspor forması altında başarılar diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.
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