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        Sivasspor, Musah Mohammed'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Musah Mohammed'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Sivasspor, Musah Mohammed'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Musah Mohammed'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Musah Mohammed'e Sivasspor forması altında başarılar diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

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