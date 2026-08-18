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        Sivas'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Sivas'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Murat Ö. (41) idaresindeki 35 DC 5752 plakalı otomobil, Kuzköy mevkisinde Tahir G. yönetimindeki 38 BZ 042 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine Erzincan'ın Refahiye ile Sivas'ın Zara ve İmranlı ilçelerinden sağlık ekipleri ile İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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