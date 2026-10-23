Sivasspor, Ümraniyespor maçına hazır
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde durdu. Teknik heyeti gözetiminde gerçekleştirilen çalışmada, takımın maç öncesi hazırlıklarına yönelik planlanan program uygulandı.
Ümraniyespor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig’in 12. hafta karşılaşması, yarın saat 13.30’da Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanacak.
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