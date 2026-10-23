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        Sivas'ta hayır şartı kapsamında caminin halıları yenilendi

        Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayır şartı kapsamında bir caminin halılarını yeniledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Sivas'ta hayır şartı kapsamında caminin halıları yenilendi

        Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayır şartı kapsamında bir caminin halılarını yeniledi.

        Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, '1001 hayır şartı' kapsamında, 1846 yılında İstanbul'da kurulan Rukiye Hatun Binti Ömer Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda, Sivas Merkez Kale Cami'nin halılarını yeniledi. Zamanla deforme olan halıların yerine yeni halı serilerek caminin manevi atmosferi yenilendi.

        Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ecdadımızın asırlar öncesinden bugüne uzanan iyilik eliyle camimizin manevi atmosferine güzellik katılırken, ibadethanelerimiz daha temiz, daha huzurlu ve daha konforlu bir görünüme kavuştu. Geçmişten geleceğe uzanan bu eşsiz hayır geleneğini yaşatıyor; vakıf medeniyetimizin iyilik mirasını gönüllere taşımaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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