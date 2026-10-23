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        Sivasspor, yarın Ümraniyespor ile karşılaşacak

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Sivasspor, yarın Ümraniyespor ile karşılaşacak

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile mücadele edecek.

        Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda, saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yücel Büyük yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı ekipte Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli'nin tedavilerine devam ediliyor.

        Sivas temsilcisi, 11 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.

        Ümraniyespor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgiyle hanesine 10 puan yazdırdı.

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