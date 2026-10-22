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        Sivas'ta 1 ay içinde 57 kaçak göçmen yakalandı

        Sivas'ta son 1 ay içerisinde yapılan düzensiz göçmen operasyonlarında 57 yabancı uyruklu şahıs ile 8 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Sivas'ta 1 ay içinde 57 kaçak göçmen yakalandı

        Sivas'ta son 1 ay içerisinde yapılan düzensiz göçmen operasyonlarında 57 yabancı uyruklu şahıs ile 8 organizatör yakalandı.

        Sivas İl Emniyet Müdürlüğü son 1 ay içerisinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Son 1 ay içerisinde ilimiz genelinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yapılan 9 ayrı operasyonda; ülkemize yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan Uyruklu 57 yabancı şahıs muhafaza altına alınarak gerekli işlemleri yapıldıktan sonra geri gönderme merkezine sevki sağlanmıştır. Yabancı şahısların menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan 8 Türk vatandaşı çıkarıldığı adli makamlarca Göçmen Kaçakçılığı suçundan cezaevine teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, ülkemizdeki göçmen kaçakçılığı faaliyetinin engellenmesi adına yürütmekte olduğumuz çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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