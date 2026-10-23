Sivasspor'un hedefi İstanbul'dan 3 puanla dönmek

HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, iyi bir takım olduklarını ve deplasmanda Ümraniyespor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geride kalan 11 haftada takım olarak yaptıkları ve yapamadıkları çok önemli işler olduğunu belirtti.

Oyun olarak lige çok iyi başlayıp karşılığını alamadıklarında gardlarının düştüğüne dikkati çeken Taşdemir, "Sezon başındaki üretkenlik, o göze hoş gelen oyun sakatlıklarla beraber bir anda sadece puanı kazanabilmek için verdiğimiz mücadeleye döndü." dedi.

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Taşdemir, 11 haftalık periyotta hedeflerinin 4-5 puan altında kaldıklarını dile getirdi.

- "Bu kadar az galibiyet bize yakışmıyor"

Bunun nedenlerini uzun uzadıya konuşup mazeret üretmek istemediğinin altını çizen Taşdemir, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz sakatlıktan dolayı çok fazla forma şansı yakaladı. Özellikle sezon başından beri hem genç oyuncularımız hem de alternatif diye düşündüğümüz oyuncular vazgeçilmez oldu. Böyle bir döngü yaşadık, 11 maç geçti, iki defa galip gelebildik, iki kez mağlup olduk. Bu iyi değil belki ama mağlubiyeti kabullenmeyen görüntümüz de var. Ne kadar az mağlubiyet alırsak o kadar iyi ama bu kadar az galibiyet de bize yakışmıyor. İnişli çıkışlı 11 hafta yaşadık. Çoğunlukla kendi adıma memnun oldum. Özellikle de mazeretlerimizi göz önünde bulundurduğumuzda memnun olduğum bir durum ama en az 5 puan daha fazla olması gerekiyordu."

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Taşdemir, en büyük sıkıntılarının kolay gol yemek olduğuna dikkati çekerek, "Kolay gol yememizden ötürü de beraberlikler çoğaldı. Takım olarak her maçta hemen hemen gol bulduk. Basit gol yeme alışkanlığımızı giderebilseydik bugün çok daha farklı noktada olabilirdik. Son beş maçımızın dördü 1-1 bitti. Onların ikisini 1-0 kazanmış olsaydık, dört puan daha üstüne koyduğunuzda 17 puanımız olacaktı. Belki de play-off potasının hemen dibinde ya da içinde olacaktık." ifadelerini kullandı.

- "Uzun süredir galip gelemiyoruz"

Ligin 12. haftasında yarın saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Eminevim Ümraniyespor ile yapacakları maça değinen Taşdemir, "Kolay bir maç olmayacak. Herkes sıralamaya bakıp çok fazla irdelemeden üç puan diye düşünüyor ama öyle değil, maalesef bu sene lig çok zor. Ümraniyespor, bu lige aşina bir takım. Yabana atılacak bir takım değil. Gerçekten iyi bir takım, biz de kendimize göre iyiyiz, oraya kazanmak için gideceğiz. Uzun süredir galip gelemiyoruz, Antalyaspor ve Pendikspor galibiyetimiz var. İnşallah üçüncüsünü alıp döneriz." diye konuştu.