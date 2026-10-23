Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivasspor'un hedefi İstanbul'dan 3 puanla dönmek

        Sivasspor'un hedefi İstanbul'dan 3 puanla dönmek

        HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, iyi bir takım olduklarını ve deplasmanda Ümraniyespor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Sivasspor'un hedefi İstanbul'dan 3 puanla dönmek

        HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, iyi bir takım olduklarını ve deplasmanda Ümraniyespor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

        Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geride kalan 11 haftada takım olarak yaptıkları ve yapamadıkları çok önemli işler olduğunu belirtti.

        Oyun olarak lige çok iyi başlayıp karşılığını alamadıklarında gardlarının düştüğüne dikkati çeken Taşdemir, "Sezon başındaki üretkenlik, o göze hoş gelen oyun sakatlıklarla beraber bir anda sadece puanı kazanabilmek için verdiğimiz mücadeleye döndü." dedi.

        REKLAM

        Taşdemir, 11 haftalık periyotta hedeflerinin 4-5 puan altında kaldıklarını dile getirdi.

        - "Bu kadar az galibiyet bize yakışmıyor"

        Bunun nedenlerini uzun uzadıya konuşup mazeret üretmek istemediğinin altını çizen Taşdemir, şöyle devam etti:

        "Gençlerimiz sakatlıktan dolayı çok fazla forma şansı yakaladı. Özellikle sezon başından beri hem genç oyuncularımız hem de alternatif diye düşündüğümüz oyuncular vazgeçilmez oldu. Böyle bir döngü yaşadık, 11 maç geçti, iki defa galip gelebildik, iki kez mağlup olduk. Bu iyi değil belki ama mağlubiyeti kabullenmeyen görüntümüz de var. Ne kadar az mağlubiyet alırsak o kadar iyi ama bu kadar az galibiyet de bize yakışmıyor. İnişli çıkışlı 11 hafta yaşadık. Çoğunlukla kendi adıma memnun oldum. Özellikle de mazeretlerimizi göz önünde bulundurduğumuzda memnun olduğum bir durum ama en az 5 puan daha fazla olması gerekiyordu."

        REKLAM

        Taşdemir, en büyük sıkıntılarının kolay gol yemek olduğuna dikkati çekerek, "Kolay gol yememizden ötürü de beraberlikler çoğaldı. Takım olarak her maçta hemen hemen gol bulduk. Basit gol yeme alışkanlığımızı giderebilseydik bugün çok daha farklı noktada olabilirdik. Son beş maçımızın dördü 1-1 bitti. Onların ikisini 1-0 kazanmış olsaydık, dört puan daha üstüne koyduğunuzda 17 puanımız olacaktı. Belki de play-off potasının hemen dibinde ya da içinde olacaktık." ifadelerini kullandı.

        - "Uzun süredir galip gelemiyoruz"

        Ligin 12. haftasında yarın saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Eminevim Ümraniyespor ile yapacakları maça değinen Taşdemir, "Kolay bir maç olmayacak. Herkes sıralamaya bakıp çok fazla irdelemeden üç puan diye düşünüyor ama öyle değil, maalesef bu sene lig çok zor. Ümraniyespor, bu lige aşina bir takım. Yabana atılacak bir takım değil. Gerçekten iyi bir takım, biz de kendimize göre iyiyiz, oraya kazanmak için gideceğiz. Uzun süredir galip gelemiyoruz, Antalyaspor ve Pendikspor galibiyetimiz var. İnşallah üçüncüsünü alıp döneriz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon

        Benzer Haberler

        Boyu uzun diye okula gönderilmedi, 66 yıldır el işi yaparak geçimini sağlıy...
        Boyu uzun diye okula gönderilmedi, 66 yıldır el işi yaparak geçimini sağlıy...
        Sivas'ta hayır şartı kapsamında caminin halıları yenilendi
        Sivas'ta hayır şartı kapsamında caminin halıları yenilendi
        Sivasspor, yarın Ümraniyespor ile karşılaşacak
        Sivasspor, yarın Ümraniyespor ile karşılaşacak
        Ulaş'ta öğrenci servisi sürücülerine yönelik kurs açıldı
        Ulaş'ta öğrenci servisi sürücülerine yönelik kurs açıldı
        Sivas'ta 1 ay içinde 57 kaçak göçmen yakalandı
        Sivas'ta 1 ay içinde 57 kaçak göçmen yakalandı
        Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü