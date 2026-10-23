Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Tuzlu kahve geleneğinin anlamı değişti Geçmişte ret, günümüzde sevgi göstergesi: Tuzlu kahve

        Tuzlu kahve geleneğinin anlamı değişti Geçmişte ret, günümüzde sevgi göstergesi: Tuzlu kahve

        Türk kültürünün önemli gelenekleri arasında yer alan tuzlu kahve, geçmişte görücü usulü evliliklerde gelinin damadı istemediğini ifade etme yöntemi olarak kullanılırken, günümüzde damadın sevgisini ve sadakatini ölçmeye yönelik bir geleneğe dönüştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Tuzlu kahve geleneğinin anlamı değişti Geçmişte ret, günümüzde sevgi göstergesi: Tuzlu kahve

        Türk kültürünün önemli gelenekleri arasında yer alan tuzlu kahve, geçmişte görücü usulü evliliklerde gelinin damadı istemediğini ifade etme yöntemi olarak kullanılırken, günümüzde damadın sevgisini ve sadakatini ölçmeye yönelik bir geleneğe dönüştü.

        Türk kahvesi, Osmanlı döneminden günümüze uzanan köklü geçmişi ve kültürel anlamıyla Türk toplumunda önemli bir yere sahip. Kahvenin özellikle kız isteme merasimlerinde tuzlu hazırlanarak damada sunulması keyifli anlara dönüştü. Ancak geçmişte görücü usulü evliliklerde gelinin evlenmek istemediğini karşı tarafa ifade etmek amacıyla kahveye tuz konulduğu belirtilirken, günümüzde bu gelenek farklı bir anlam kazanarak damadın sevgisini ve sadakatini sınama amacıyla sürdürülüyor.

        REKLAM

        "Evlenmek istemiyorsa kahveye tuz atılırmış"

        Türk kahvesinin kültürel önemine ve tuzlu kahve geleneğinin geçmişten günümüze geçirdiği değişime değinen 4'üncü kuşak kahve üreticisi Tayfun Talas, "Türk kahvesi itibarlı bir içeceğimizdir. Özel konukları evlerimizde ağırlarken kahve yaptığımızda onlara daha çok değer verdiğimizi hissettiririz. Bu yüzden Türk kahvesi kültürel olarak uzun yıllardır toplumumuzda önemli bir yere sahip. Osmanlı döneminde kahve, isteme merasimlerinde de ikram ediliyordu. Görücü usulü olduğu için gelin kahveye tuz atarmış. Bunun sebebi, gelinin damadı hiçbir şekilde tanımaması ve evlenmek istemiyorsa kahveye tuz atmasıymış. Evlenmek istiyorsa normal bir kahve hazırlarmış" dedi.

        REKLAM

        Tuzlu kahve geleneğinin zaman içerisinde farklı bir anlam kazandığını dile getiren Talas, günümüzde damadın sevgisini, sadakatini ve güvenini ölçmek amacıyla kahveye tuz konulduğunu söyledi. Damadın tuzlu kahveyi içmesinin sevgisinin ve bağlılığının göstergesi olarak yorumlandığını belirten Talas, geleneğin uzun yıllardır devam ettiğini kaydetti.

        "Bu geleneği normal bir şekilde devam ettirmeyi tavsiye ediyoruz"

        Geleneğin bazı durumlarda eğlence amacıyla yanlış uygulanabildiğine dikkat çeken Talas, "Bu gelenek geçmişten geleceğe bu şekilde taşınmış olmasına rağmen günümüzde özellikle tercih edilen bir kültür. Uzun yıllardır devam eden adetin maalesef günümüzde kötüye kullanıldığı durumlar da yaşanabiliyor. Eğlence amaçlı kahvenin içine deterjan gibi farklı zararlı maddeler atılabiliyor ve bunlar sağlığa zarar verebiliyor. Biz bu tarz uygulamaları yapmamayı, geçmişten gelen bu anlamlı geleneği normal bir şekilde devam ettirmeyi tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!

        Benzer Haberler

        Sivassporlu Burak Kapacak, eski günlerine dönmek istiyor
        Sivassporlu Burak Kapacak, eski günlerine dönmek istiyor
        Sivasspor'un hedefi İstanbul'dan 3 puanla dönmek
        Sivasspor'un hedefi İstanbul'dan 3 puanla dönmek
        Boyu uzun diye okula gönderilmedi, 66 yıldır el işi yaparak geçimini sağlıy...
        Boyu uzun diye okula gönderilmedi, 66 yıldır el işi yaparak geçimini sağlıy...
        Sivas'ta hayır şartı kapsamında caminin halıları yenilendi
        Sivas'ta hayır şartı kapsamında caminin halıları yenilendi
        Sivasspor, yarın Ümraniyespor ile karşılaşacak
        Sivasspor, yarın Ümraniyespor ile karşılaşacak
        Ulaş'ta öğrenci servisi sürücülerine yönelik kurs açıldı
        Ulaş'ta öğrenci servisi sürücülerine yönelik kurs açıldı