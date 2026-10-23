Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik organizasyonlarla idmanı tamamladı.
Eminevim Ümraniyespor ile Ekenler Beton Sivasspor, yarın saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadı'nda karşılaşacak.
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