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        Sivas'ta 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Sivas'ta 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Sivas'ta 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Sivas'ta 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Türkiye Yeşilay Cemiyetince 81 ilde organize edilen etkinlik kapsamında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve çok sayıda bisiklet tutkunu, Atatürk Kongre Müzesi önünden başlayarak Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na kadar pedal çevirdi.

        Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşviki ve bağımlılıklarla mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik keyifli ve anlamlı anlara sahne oldu.

        Vali Şimşek, sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevre için pedal çevirdiklerini söyledi.

        Pedalları her şeyden önce sağlıklı bir nesil ve kendi sağlıkları için çevirmeleri gerektiğini belirten Şimşek, "Temiz bir çevre için pedal çevireceğiz. Yine bağımlılıktan kurtulmuş bir toplum için pedal çevireceğiz." dedi.

        Şimşek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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