Sivas'ta 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
Sivas'ta 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.
Sivas'ta 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.
Türkiye Yeşilay Cemiyetince 81 ilde organize edilen etkinlik kapsamında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve çok sayıda bisiklet tutkunu, Atatürk Kongre Müzesi önünden başlayarak Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na kadar pedal çevirdi.
Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşviki ve bağımlılıklarla mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik keyifli ve anlamlı anlara sahne oldu.
Vali Şimşek, sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevre için pedal çevirdiklerini söyledi.
Pedalları her şeyden önce sağlıklı bir nesil ve kendi sağlıkları için çevirmeleri gerektiğini belirten Şimşek, "Temiz bir çevre için pedal çevireceğiz. Yine bağımlılıktan kurtulmuş bir toplum için pedal çevireceğiz." dedi.
Şimşek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.
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