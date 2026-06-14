Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. M.Y. yönetimindeki 34 EP 1421 plakalı otomobil, Gürün ilçesi İncesu mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Z.Y, A.Y, Ş.Y. ve E.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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