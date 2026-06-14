Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. H.D. (51) yönetimindeki 35 R 9428 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Dilekli köyü mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Musa Parin (54) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile R.A. (66) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parin'in cenazesi ise Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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