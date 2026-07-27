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        Sivas'ta çıktığı ağaçta mahsur kalan otizmli çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan 8 yaşındaki otizmli kız çocuğunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Sivas'ta çıktığı ağaçta mahsur kalan otizmli çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan 8 yaşındaki otizmli kız çocuğunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

        Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan İ.G, oyun oynarken tırmandığı ağaçta mahsur kaldı.

        Durumu fark eden mahalle sakinlerinden Hakan Töre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğu itfaiye merdiveniyle ağaçtan indirip ailesine teslim etti.

        Ekiplere teşekkür eden Hakan Töre, "Evde oturuyordum. Bağrışmalar duydum, aşağı indim. Komşumuzun otizmli kızı ağaca çıkmıştı. İtfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri hemen geldi ve çocuğu sağ salim şekilde indirdi." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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