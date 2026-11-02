Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

        AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki çalışmalarda 5 araç ve 40 personel görev alıyor.

        Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan itibaren yaklaşık 45 kilometrekarelik alanda arama çalışması yapan ekipler, bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı.

        Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

        - Olay

        Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        REKLAM

        Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan veteriner hekim ile A.Ç, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif ve babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

        REKLAM

        Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını öne sürmüş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını iddia ettiği bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

        Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da Vanspor maçının hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Vanspor maçının hazırlıkları başladı
        Çocuklarda kasık fıtığına dikkat: "Bebeklerde ölümcül olabilir"
        Çocuklarda kasık fıtığına dikkat: "Bebeklerde ölümcül olabilir"
        Sivas'ta kaybolan Büşra bebek 53 gündür aranıyor
        Sivas'ta kaybolan Büşra bebek 53 gündür aranıyor
        Sivas Belediyesi yeni üniversite hastanesi için yol açıyor
        Sivas Belediyesi yeni üniversite hastanesi için yol açıyor
        Ölen arkadaşına vedasıyla gündem olan Kadir: O ailemizin ikinci çocuğuydu
        Ölen arkadaşına vedasıyla gündem olan Kadir: O ailemizin ikinci çocuğuydu
        Su seviyesi yükselen Pusat-Özen Barajı'nın etrafı sonbahar renklerine bürün...
        Su seviyesi yükselen Pusat-Özen Barajı'nın etrafı sonbahar renklerine bürün...